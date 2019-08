Kaysar Dadour ganha surpresa de suas duas famílias, do Brasil e da Síria: - Muito bom ter pessoas assim do lado

01/08/2019 | 13:11



Kaysar Dadour teve um momento de emoção durante sua participação no Encontro com Fátima Bernardes na manhã dessa quinta-feira, dia 1º! Mostraram ao ator uma foto em que ele aparece abraçado com Franklin e Cibelle Kerber, casal que o ex-BBB considera a sua família do Brasil. Sobre eles, Kaysar, que faz parte do elenco de Órfãos da Terra, disse o seguinte:

- Eles são muito especiais, de verdade. A gente tem várias histórias. Ele foi o meu patrão, que me deu muita força. Me ajudou muito, ficou igual meu pai. A gente almoçava e jantava junto, dava muita risada. Me ajudaram com o português.

Tendo vindo ao Brasil em 2014, após fugir da guerra civil na Síria, Kaysar diz que até hoje o casal ajuda com qualquer problema que ele venha a ter.

Em seguida, ele ouviu depoimentos de sua irmã e seus pais, que ele ajudou a trazer da Síria em setembro de 2018. Emocionado, ele ainda falou:

- Muito bom ter pessoas assim do lado, é muito importante. (...) É um momento muito importante na minha vida e eu quero agradecer cada pessoa que me ajudou, que me apoiou, para conseguir trazer a minha família. Eu tô muito feliz e grato ao Brasil e por cada pessoa, de verdade.