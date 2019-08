Dwayne Johnson, o The Rock, é considerado o ator mais bem pago do mundo em 2019

01/08/2019 | 13:11



Dwayne Johnson, mais conhecido como The Rock, se tornou o ator mais bem pago do mundo em 2019, segundo nova lista da Forbes. O ator, que ficou em segundo lugar no ano anterior, chegou ao topo da lista, arrecadando 89,4 milhões de dólares, aproximadamente 341 milhões de reais, com seu trabalho como ator. Na lista geral das celebridades mais bem pagas do mundo, o ator está em 15º lugar. Taylor Swift conquistou a primeira posição do ranking.

O ator Chris Hemsworth está logo em seguida! O astro de Vingadores teve ganhos em torno de 76,4 milhões de dólares, aproximadamente 292 milhões de reais.

Na terceira posição, está Robert Downey Jr., de 54 anos de idade, e que acumulou 66 milhões de dólares, cerca de 252 milhões de reais.

Mas não são só os astros de Hollywood que estão em alta. O indiano Akshay Kumar também faz sucesso em Bollywood e faturou alto no último ano. Com 51 anos de idade, ele acumulou cerca de 65 milhões de dólares, aproximadamente 248 milhões de reais.

Jackie Chan está logo atrás do ator de indiano e no último ano teve um faturamento de 58 milhões de dólares, aproximadamente 221 milhões de reais. Bradley Cooper, protagonista de Nasce Uma Estrela ao lado de Lady Gaga, pode não ter levado o Oscar para casa, no entanto, seu bolso está cheio! No último ano, ele arrecadou 57 milhões de dólares, cerca de 218 milhões de reais.

Adam Sandler, que recentemente esteve no filme Mistério no Mediterrâneo, da Netflix ao lado de Jennifer Aniston , também teve um faturamento de 57 milhões de dólares, aproximadamente 218 milhões de reais.

O intérprete de Capitão América, Chris Evans teve um faturamento de 43,5 milhões de dólares, cerca de 166 milhões de reais. Paul Rudd, o Homem-Formiga, está na última colocação da lista da Forbes com faturamento de nada menos que 41 milhões de dólares, cerca de 157 milhões de reais.