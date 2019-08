Superintendência do Cade aprova aquisição de ações da Sabic pela Saudi Aramco

01/08/2019 | 12:49



A Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a operação de aquisição pela Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) de 70% das ações da Saudi Basic Industries Corporation (Sabic), atualmente detidas pelo Fundo de Investimentos Públicos da Arábia Saudita (PIF). O despacho pela aprovação da operação, que envolve os mercados de polietileno e polipropileno, está publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 1º de agosto.

Segundo informações disponibilizadas pelo Cade, as requerentes informaram que, além do Brasil, a operação proposta também será notificada às autoridades antitrustes na Albânia, Argentina, Canadá, China, Egito, União Europeia, Japão, Índia, Indonésia, Quênia, Macedônia do Norte, México, Marrocos, Paquistão, Filipinas, Rússia, Sérvia, África do Sul, Coréia do Sul, Taiwan, Turquia, Ucrânia e Mercado Comum da África Oriental e Austral (COMESA).

Requerentes

A Saudi Aramco é uma sociedade por ações, integralmente detida pelo Reino da Arábia Saudita, que atua na exploração, produção, refino, distribuição, transporte e comercialização de hidrocarbonetos, bem como na produção de produtos petroquímicos e na produção e exportação de petróleo bruto e gás natural liquefeito.

A Sabic é uma sociedade de capital aberto saudita, com operações industriais e comerciais globais. O Fundo de Investimentos Públicos da Arábia Saudita (PIF) detém 70% das ações (em nome do Reino da Arábia Saudita) da SABIC e os 30% remanescentes são negociados publicamente na Bolsa de Valores Saudita (Tadawul).