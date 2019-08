Com dores nas coxas, Tiago Volpi é poupado em treino do São Paulo

01/08/2019 | 12:19



O São Paulo voltou a treinar na manhã desta quinta-feira, mas sem a presença do goleiro Tiago Volpi. Um dia depois de ser derrotado pelo Nacional-SP em jogo-treino, o elenco trabalhou no CT da Barra Funda sem a presença do jogador, que foi poupado por sentir dores nas coxas. Mas a atividade contou com o retorno do zagueiro Anderson Martins, recuperado de tendinite na coxa direita.

A equipe são-paulina fez um treino em campo reduzido sob o comando do técnico Cuca. Apesar da ausência, Volpi não preocupa a comissão técnica e deve voltar aos trabalhos no campo já nos próximos dias - nesta quinta, o goleiro fez apenas exercícios na academia. Quem também ficou fora da atividade foi o atacante Antony, em recuperação de dores no joelho esquerdo por ter levado uma pancada no sábado, contra o Fluminense.

A manhã de quinta do São Paulo contou também com o volante Willian Farias em campo, já livre de uma mialgia. Os atacantes Rojas e Pablo continuam lesionados, assim como o volante Liziero. O jogador teve uma grave lesão no joelho em maio e tem feito apenas atividades físicas leves e de fortalecimento. Ainda não há previsão para o seu retorno.

O time do técnico Cuca não tem compromisso no próximo fim de semana. Pelo calendário do Campeonato Brasileiro, o São Paulo enfrentaria o Athletico-PR, mas como o time adversário viajará ao Japão, a partida foi adiada. Atual campeã da Copa Sul-Americana, a equipe rubro-negra enfrentará na próxima semana o Shonan Bellmare, campeão da Copa da Liga Japonesa, pela decisão da Levain Cup, novo nome da antiga Copa Suruga.

Por isso, o próximo compromisso do São Paulo será apenas em 10 de agosto, no Morumbi, quando receberá o Santos. Até lá a equipe continuará com a rotina de treinos no CT da Barra Funda. O elenco voltará a treinar na tarde de sexta-feira, também realizando uma atividade no sábado. O grupo de atletas vai folgar no domingo e se reapresentará na segunda-feira.