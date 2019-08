Angélica brinca sobre turnê com Xuxa e Eliana: A gente ia brigar

01/08/2019 | 12:10



Angélica compartilhou com os seguidores no Instagram um vídeo exibindo os bastidores da campanha publicitária que realizou ao lado de Eliana e Xuxa Meneghel para uma marca de produtos de beleza. No vídeo, a apresentadora aparece fazendo elogios às amigas.

- Um dia muito especial, um momento muito especial, de recordação, de matar a saudade da minha infância, da sua, da nossa infância, com minha colegas vintages. É, somos vintages, disse ela aos risos.

Em seguida, brincou com o diretor Giovanni Bianco sobre o trio fazer uma turnê:

- Ele [Giovanni Bianco, diretor criativo] está criando uma turnê. As três loucas. Falei que iria durar dois shows, a gente ia brigar... Vai ser uma confusão, as três malucas..já velhas

Enquanto Giovanni explicava os detalhes do vídeo para a campanha, Eliana rebateu o diretor:

- Corpão a gente tem, querido!

Durante a gravação, as três apresentadoras, que enfrentaram rumores de que eram rivais nos anos 1980 e 1990, também apareceram abraçadas e cantando juntas:

- Tá superdivertido. Esse encontro tá engraçado, finalizou Angélica.