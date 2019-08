Shawn Mendes faz ligação de vídeo com fã brasileira que espera por transplante de coração

01/08/2019 | 12:10



Shawn Mendes não tem defeitos e nós podemos provar! Depois de visitar o hospital Children?s Healthcare of Atlanta na última quarta-feira, dia 31, o cantor encantou ao fazer uma ligação de vídeo com uma fã brasileira, que está internada em Miami, Estados Unidos, à espera de um transplante de coração.

Giovanna Santos, que tem 16 anos de idade, pediu ingressos para assistir ao ídolo em sua nova turnê In My Blood. Mas, devido a seu estado de saúde, não pôde comparecer ao show, visto que está há mais de três meses no hospital.

Rapidamente, a história da jovem ganhou a internet e um mutirão de gente começou a pedir para que o artista a visitasse. E é claro que Shawn deu um jeitinho! Mesmo não conseguindo realizar o desejo pessoalmente, devido à sua agenda, o cantor fez questão de ligar para Giovanna, que teve o momento registrado e compartilhado por sua irmã, Gabi e pelo próprio hospital onde está sendo tratada.

No vídeo, é possível vermos pedacinhos de clipes enviados pela fã à equipe do artista, explicando sua situação. Depois, temos as gravações da ligação com Shawn, que insistiu em cumprimentar toda a família de Giovanna.

- Eu vou aí na próxima vez te pra te dar um oi, tá? Vou dar um jeito de ir te visitar quando estiver em Miami de novo!

Em seguida, o cantor seguiu a fã nas redes sociais e Giovanna diz que tentará comparecer aos shows dele no Brasil, que acontecerão em novembro.

- Você vai pro Brasil, certo? Possivelmente, eu irei.

Em um tom esperançoso, o músico responde:

- Ok, espero que você possa ir também, porque vai ser muito divertido! Em qual show você iria, no de São Paulo?, pergunta Mendes, que recebe uma resposta positiva e comemora.

Por fim, Shawn perguntou se a menina falava português e disse que amava muito a fã, despedindo-se dela em português! Fofo demais, né?