Sorocaba, da dupla com Fernando, revela fossa do amigo após término com Maiara

01/08/2019 | 12:10



Maiara e Fernando, um dos casais mais comentados de 2019, terminaram o namoro recentemente. Após confirmação da assessoria, o sertanejo revelou em entrevista à Folha de São Paulo que o motivo do término se deu por conta de uma crise que acabou desgastando a relação e que ambos optaram por passar um tempo longe um do outro. No entanto, parece que as consequências da decisão não estão sendo muito agradáveis.

Em entrevista ao TV Fama, Sorocaba, que faz dupla com Fernando, revelou que o companheiro está passando por um momento complicado.

- Eu fiquei sabendo no final da tarde. Ainda nem conversei muito com ele, ele estava avoado, estava triste.

Ainda assim, o cantor não escondeu sua torcida para que o casal volte a ficar junto.

- Acho que tem volta, sim. Os dois são muito iguais em algumas coisas e talvez por isso às vezes eles se choquem, mas eles gostam das mesmas coisas. O Fernando eu amo desde sempre. Não é sangue do meu sangue, mas é como se fosse meu irmão. E a Maiara é uma pessoa que eu aprendi a amar nos últimos meses, que eu tive mais contato, mas já admirava pela TV, é uma coisa triste. Eu gosto muito da companhia dos dois juntos, acho que são muito para cima, a Maiara é uma pessoa muito gostosa de se estar junto, ela é muito verdadeira.