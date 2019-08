Compromisso de Doria

Do Diário do Grande ABC



“Esse é o objetivo não só dos prefeitos, como o da Sabesp e o do governo do Estado.” A frase é do governador João Doria (PSDB), dada como resposta aos jornalistas que o questionaram sobre se o acordo assinado ontem, entre Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo e Santo André, significaria o fim da falta d’água já neste verão, que se inicia em 22 de dezembro. Para cumprir o compromisso, o tucano garantiu ao prefeito Paulo Serra, seu correligionário, que os investimentos, que deverão chegar à casa dos R$ 917 milhões apenas na rede de distribuição andreense, começam já neste mês.

Além de colocar fim a um dos problemas mais graves do município, as torneiras secas, o governo de Santo André espera que a terceirização à Sabesp da distribuição de água e da coleta de esgoto pelo período de quatro décadas universalize os serviços em até seis anos. Trata-se de meta arrojada, a se considerar a situação atual, onde 30 mil moradores de bairros afastados da área central ainda são abastecidos com carro-pipa.

O contrato já seria altamente benéfico para a população andreense se o pacote se restringisse aos investimentos em saneamento básico. Ocorre que o acordo entre Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental) e Sabesp também livra Santo André de dívida de R$ 3,4 bilhões, acumulados desde a década de 1990 por causa de entrevero comercial relacionado à compra de água bruta da empresa estatal pela autarquia.

Agora, com a gravata financeira mais afrouxada, a administração terá fôlego maior para fazer investimentos em áreas que vinham sofrendo os reflexos do caixa apertado, como saúde, educação, mobilidade urbana e segurança, entre outros. Mas a população não entenderá que o acordo com a Sabesp foi positivo se, no próximo verão, as torneiras continuarem secas. Exatamente por isso o prefeito Paulo Serra, os deputados estaduais do Grande ABC e as lideranças da sociedade civil organizada precisam fazer marcação cerrada para que João Doria não se esqueça do compromisso assumido.