Obituário - 1 de agosto de 2019

Benedito Lima de Toledo(*)

(22-7-1934 - 31-7-2019)

O professor e arquiteto Benedito Lima de Toledo aparecia todo paramentado para pesquisas de campo no alto da Serra do Mar, entre o Distrito de Riacho Grande e os limites de São Bernardo com Cubatão. Usava longas botas (para se defender da picada de cobras), roupas escuras – (para se defender das picadas dos “borrachudos”) – e chapelão que cobria a vasta cabeleira e fazia sombra no seu rosto de longos bigodes. Às mãos, um facão de mateiro.



Virada da década dos anos 1960 para a década de 1970. As pesquisas do professor resultaram em dois volumes financiados pela Prefeitura de São Bernardo e pela empresa municipal de turismo, a extinta Protur: um completo, com mapas e 146 páginas datilografadas, outro impresso, em resumo, de 40 páginas, do fabuloso Projeto Lorena, com fotos de todos os monumentos do Caminho do Mar. São duas edições belíssimas que datam de 1975.



Graças ao trabalho do professor, verdadeiro historiador e arqueólogo, popularizava-se o primeiro caminho pavimentado a ligar São Paulo e Santos, cruzando o Grande ABC e construído em 1792.



Incontáveis as reportagens escritas, a maior parte das quais publicadas pelo Diário do Grande ABC. O Banco de Dados do jornal guarda os negativos das várias reportagens realizadas.



A célebre Calçada do Lorena, em seu trecho inicial de um quilômetro, seria posteriormente recuperada pelo Departamento Histórico da Eletropaulo, para também incontáveis passeios e várias exposições.



Trabalho arqueológico pioneiro no Grande ABC, com peças expostas pela primeira vez no Pouso Paranapiacaba, a chamada Casa de Pedra que marca a descida do Velho Caminho do Mar.



Entre os achados neste trecho, pouco além do Monumento do Pico, um dos pousos de tropeiros soterrado e erigido na primeira metade do século 19. Estava pronto o “Projeto Lorena”, do subtítulo “Os Caminhos do Mar: revitalização, valorização e uso dos bens culturais”.



Benedito Lima de Toledo era professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Ele era membro da Academia Paulista de Letras e do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Deixou obras importantes sobre a arquitetura barroca brasileira, dentre as quais: O Real Corpo de Engenheiros na capitania de São Paulo: destacando-se a obra do brigadeiro João da Costa Ferreira. São Paulo: João Fortes Engenharia, 1981

.

Era oblato da Ordem de S. Bento e parte aos 85 anos. Seu sepultamento está marcado para as 16h de hoje (quinta-feira, dia 1º de agosto), no cemitério Gethsemani. Ele deixa a mulher, a bibliotecária Suzana Aléssio de Toledo, de 78 anos.



(*) Colaborou: professor José de Souza Martins, colega de Benedito Lima de Toledo na Academia Paulista de Letras.

SANTO ANDRÉ

Santo André, sábado, dia 27 de julho

Elza da Silva Souza, 84. Natural de Araraquara (SP). Residia em Santo André. Dia 27, em São Bernardo. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



Santo André, terça-feira, dia 30 de julho

Lormina Nonato Marques, 89. Natural do Estado da Bahia. Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 30. Jardim da Colina.

Maria José Siqueira de Oliveira, 89. Natural de Santo Antonio do Jardim (SP). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 30, em Diadema. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria José da Silva, 83. Natural de Viçosa (AL). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Yoshiko Atae, 80. Natural do Japão. Residia na Vila Crdoso, em São Paulo (SP). Dia 30, em São Bernardo. Crematório Vila Alpina.

Tetuya Ktaoka, 78. Natural de Mirassol (SP). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 30. Crematório Vila Alpina.

Antonio Grigorio de Souza, 73. Natural de Aguiar (PB). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Elpidio Rodrigues dos Santos, 71. Natural de Ijui (RJ). Residia na Vila Lutécia, em Santo André. Dia 30. Memorial Jardim Santo André.

Jaime Toneloto, 69. Natural de Terra Roxa (SP). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 30. Jardim da Colina.

Antonio Fernandes Alencar, 61. Natural de Tuntum (MA). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carlos Roberto dos Santos, 54. Natural Nova Guaraporanga (SP). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 30, em Diadema. Memorial Jardim Santo André.



Santo André, quarta-feira, dia 31 de julho

Antonia Moreira Zuliani, 89. Natural do Estado da Bahia. Residia no Jardim Santo Antonio, em Santo André. Pensionista. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

São Bernardo, quinta-feira, dia 25 de julho

Luciano Conz, 74. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério da Paulicéia.



São Bernardo, sexta-feira, dia 26 de julho

Deolinda dos Santos Krats, 91. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Jerusalém, em São Bernardo. Dia 26. Jardim da Colina.

Gustavo Pasquale, 85. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 26. Vale da Paz, em Diadema.

Auresmides Teixeira Arruda, 85. Natural de Lins (SP). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 26. Jardim da Colina.

Ersio Benedicto Pinheiro, 82. Natural de Marília (SP). Residia no Jardim Petroni, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério da Paulicéia.

Miquelina Lavecchia Paes Landim, 80. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério Pinhalzinho (SP).

Irene Hernandes Jordano, 72. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Lauro Gomes, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério da Paulicéia.



São Bernardo, sábado, dia 27 de julho

Pedro Tomaz de Aquino, 98. Natural de Açucena (MG). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério dos Casa.

Francisco de Assis dos Santos, 91. Natural de Juazeiro do Norte (CE). Residia no Parque Selecta, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério Parque Grande ABC, em Mauá.

Maria José Pereira, 88. Natural de Santa Maria do Cambuca (PE). Residia em São Paulo (SP). Dia 27. Cemitério dos Casa.

Antonio Rodrigues Cabral, 85. Natural de Santos (SP). Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 27. Crematório Memorial de Santos (SP).

Mirian Ribeiro Souza Leão, 69. Natural de Paulista (PE). Residia no Jardim Santa Maria, em São Bernado. Dia 27. Cemitério dos Casa.

Octavio José Fecchio, 66. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Di 27. Cemitério de Vila Mariana, em São Paulo (SP).

Geraldo Francisco Dias, 64. Natural de Açucena (MG). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, domingo, dia 28 de julho

Francisco Ventola, 82. Natural de São Paulo (SP). Residia em São Paulo (SP). Dia 28. Crematório Vila Alpina.

Maria Mariano de Moura, 82. Natural de São José de Piranhas (PB). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 28. Jardim da Colina.

Aparecida Caetano, 81. Natural de Ponte Nova (MG). Residia no Jardim do Lago, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério dos Casa.

Ivone da Silva, 79. Natural de Presidente Alves (SP). Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Edison Neves da Silva, 76. Natural de Bandeira (MG). Residia na Vila São Pedro, em São Bernardo. Dia 28. Memorial Phoenix.

Maurício dos Santos, 72. Natural de Tomazina (PR). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério dos Casa.

Maria José dos Santos, 70. Natural de Camacan (BA). Residia no Jardim da Represa, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério dos Casa.

José Benevides Maciel, 67. Natural de Capoeiras (PE). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



São Bernardo, segunda-feira, dia 29 de julho

Antonia Pires de Toledo, 94. Natural de Santo Antonio da Posse (SP). Residia em Santo André. Dia 29, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Luzia Lica Pasin do Vale, 89. Natural de Mococa (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 29. Jardim da Colina.

Olímpia Macedo, 82. Natural de Promissão (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 29. Jardim da Colina.

Wellington Prado, 72. Natural de Paraguaçu (MG). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 29. Vale dos Pinheirais.

Waldir Gonçalves, 71. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, terça-feira, dia 30 de julho

Bolivar Sampaio Callado, 85. Natural de Cajueiro (AL). Residia no Centro de São Bernardo. Ex-diretor de Obras da Prefeitura de São Bernardo. Dia 30, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Arnou Vieira, 81. Natural de Cajazeiras (PB). Residia na Vila Rosa, em São Bernardo. Dia 30, em Santo André. Jardim da Colina.

Marco Eder Rodrigues, 52. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Duzzi, em São Bernardo. Motorista. Dia 30, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.



SÃO CAETANO

Norma Bronzelli Assinati, 91. Natural do Arujá (SP). Residia no bairro Arujazinho, em Arujá (SP). Dia 30. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Maria Isabel Freitas Androni, 89. Natural de Portugal. Residia no bairro Ponte Alta. Dia 30. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Horácio Justiniano de Souza, 88. Natural de Xique-Xique (BA). Residia na Vila Bela, em São Paulo (SP). Dia 30. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Teresa Maria Pereira Imai, 78. Natural de Campestre (MG). Residia na Vila Artuélia, em São Bernardo. Pensionista. Dia 30, em Santo André. Jardim da Colina.

Edson José Fulanetti Silva, 61. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 29. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



DIADEMA

Diadema, terça-feira, 30 de julho

Setuo Sugahara, 92. Natural do Japão, Residia no Centro de Diadema. Dia 30. Cemitério Campo Grande, em Santo Amaro, São Paulo (SP).

José Edilson dos Santos, 74. Natural de Olindina (BA). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 30. Cemitério Municipal.

Olivio Cossi, 73. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 30. Cemitério Municipal.

Josefa Maria da Silva, 66. Natural de Belém de Maria (PE). Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 30. Vale da Paz.

Marilene de Paula, 68. Natural de São Paulo (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 30. Cemitério Municipal.

Maria da Glória Ferreira, 68. Natural de Tauá (CE). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 30. Cemitério Municipal.

Deolinda Aparecida Oliveira da Silva, 55. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Élida, em Diadema. Dia 30. Cemitério Municipal.



Diadema, quarta-feira, dia 31 de julho

Maria Rita do Carmo, 74. Natural de Pirapora (MG). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 31. Cemitério Municipal.

Maria das Graças Frutuoso Nunes, 66. Natural do Recife (PE). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 31. Cemitério Municipal.