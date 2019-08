Conheça as vinícolas do Alentejo que também são hotéis

Redação



01/08/2019 | 10:18

O Alentejo é um grande produtor de vinhos. Ao percorrer a maior região portuguesa, é possível admirar quilômetros de vinhas em inúmeras propriedades que se dedicam a produzir bebidas de qualidade. Por esse motivo, aproveitar as vinícolas do Alentejo é sempre uma boa opção de passeio.

Alguns produtores da bebida também hospedagens impressionantes para seus visitantes. Confira opções bacanas:

Vinícolas do Alentejo que são hotéis

Divulgação Vista do hotel Cabeças do Reguengo

Cabeças do Reguengo

Localizado a poucos quilômetros de Portalegre, o Cabeças do Reguengo é um hotel pequeno, mas deslumbrante. Suas 11 acomodações oferecem muito conforto e varandas com vista panorâmica para o entorno. Os vinhos são a paixão dos proprietários, que tentam resgatar a produção tradicional e mais natural possível.

Divulgação Torre de Palma Wine Hotel é opção de hospedagem

Torre de Palma Wine Hotel

Nos arredores de Monforte está o atrativo Torre de Palma. Com as paredes caiadas de branco, assim como a arquitetura tradicional do Alentejo, tem quartos elegantemente decorados, spa, piscina e um restaurante de gastronomia regional. Entre as experiências vínicas, há visita à adega, prova de vinhos na torre do hotel e degustação de bebidas e tapas.

Divulgação A Serenada é a opção mais próxima do litoral

A Serenada

Mais próxima do litoral, A Serenada conta com um cenário que se destaca: há vinhas, olivais, sobreiros, campos e, ao fundo, o mar. Isso significa que vistas maravilhosas estão inclusas na estadia. O local é ideal para relaxar e se conectar com a natureza, já que oferece passeios a cavalo, caminhadas, piqueniques, tours de bicicleta e outros.

Divulgação Vista do hotel Herdade da Malhadinha Nova

Herdade da Malhadinha Nova

Integrada na paisagem bucólica da planície alentejana, Herdade da Malhadinha Nova une modernidade e tradição de forma singular. As possibilidades de entretenimento são inúmeras, incluindo workshops de cozinha, jantares temáticos, piqueniques gourmet, tratamentos em spa.

Divulgação São Lourenço do Barrocal fica na região de Monsaraz

São Lourenço do Barrocal

Esta propriedade, que fica na região da histórica vila de Monsaraz, é encantadora. Com um serviço impecável e muito charme, tem disponíveis quartos e até casas inteiras, com amplas áreas de estar e cozinhas equipadas para quem quer privacidade e tranquilidade.

Além disso, o local conta com restaurante, piscina, bar, academia e seus vinhos são de primeira categoria, feitos com uvas colhidas à mão.

Divulgação Hotel Herdade do Sobroso é opção de hospedagem no Alentejo

Herdade do Sobroso

Numa paisagem próxima ao grande lago Alqueva, a Herdade do Sobroso conta com uma decoração rústica com toques exóticos. Há quartos e apartamentos completos, restaurante e piscina. Além disso, é possível alugar bicicletas, passear de balão ou fazer safáris fotográficos.

Além dos vinhos intensos e elegantes, a adega comercializa azeite, mel e geleias deliciosas.

Maravilhosas fotos de Portugal

Cascais, Sintra, Lisboa e Porto são algumas das belezas portuguesas. Repleto de história e cultura, o território é conhecido por praias maravilhosas e monumentos deslumbrantes. O Rota de Férias separou algumas fotos de Portugal que permitem admirar paisagens magníficas e mostram um pouco mais das riquezas do país. Confira: