Turismo de bem-estar ganha força ao redor do mundo

01/08/2019 | 10:18

O chamado “turismo zen”, que visa a saúde e o bem-estar, vem ganhando força ano após ano no Brasil e no mundo. Segundo um relatório de 2018 da Global Wellness Tourism Economy, o turismo de bem-estar passou de US$ 563 bilhões em 2015 para US$ 639 bilhões em 2017, registrando um crescimento de 6,5% ao ano.

Este número representa mais do que o dobro de crescimento do turismo em geral, que é de 3,2%. Além disso, segundo o instituto internacional Global Wellness Institute, a previsão é de que essa fatia focada em bem-estar cresça ainda mais rapidamente até 2022, com uma média de 7,5% ao ano, para então alcançar US$ 919 bilhões.

Turismo de bem-estar

Foi com a proposta de viajar para conhecer lugares incríveis e, ao mesmo, tempo meditar e se desconectar da rotina estressante do dia a dia, que a orientadora pessoal e master mentoring em coaching corpo e mente, Wanessa Moreira, criou um curso em formato de pacote de viagem chamado ‘Viagem Quântica’.

As primeiras edições foram realizadas no México e no Peru, e após o sucesso e muita procura, a profissional já tem novo destino programado: a Guatemala. Durante a chamada ‘Viagem Quântica’, os alunos vivenciam a meditação e o yoga. “Tudo é preparado de maneira muito especial para elevar a frequência pessoal e abrir espaço para uma nova realidade repleta de possibilidades”, diz Wanessa.

Próxima parada

A viagem para a Guatemala está programada para 3 de setembro, com saída em Guarulhos (SP), e volta no dia 10 do mesmo mês. O pacote inclui todos os traslados, tour, hospedagem, seguro e guia, além do curso Viagem Quântica. “Com o tema ‘Seja você mesmo’, em 2019, vamos encerrar esse ciclo de civilizações Maias e Incas, em um lugar que é considerado um dos principais legados arqueológicos já encontrados da civilização Maia”, explica a especialista.

