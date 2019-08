Entenda o que é relacionamento sugar apresentado na novela global “A Dona do Pedaço”

Da Redação, com assessoria



01/08/2019 | 10:18

Na novela “A Dona do Pedaço”, os personagens de José de Abreu (Otávio) e Carol Garcia (Sabrina) estão vivendo uma relação indevidamente caracterizada como “sugar”. Sabrina insiste em denominar o amante como “sugar daddy” e se autointitula como “baby”. O erro reside no fato de a personagem ser uma garota de programa, reforçando ainda mais a polêmica a respeito deste tipo de relacionamento.

“Ao contrário do imaginário popular, 76% das usuárias são universitárias. Sim, são jovens bonitas e atraentes, buscando um provedor que lhes ofereça estabilidade emocional e financeira, numa relação com objetivos alinhados desde o início, bem diferente da situação apresentada na novela e, muitas vezes, sem envolver sexo”, explica Jennifer Lobo, fundadora e CEO da plataforma sugar MeuPatrocínio.

Por padrão, os relacionamentos são pautados por acordos preestabelecidos, as expectativas são claras, transparentes e benéficas para os parceiros. Existem acordos que preveem somente uma amizade, outros um namoro, outros uma relação sem compromisso. E está tudo lá, às claras, para não haver risco de frustrações futuras.

Os daddies, que totalizam 280 mil usuários com uma média de 43 anos, são homens maduros e bem-sucedidos, em busca de uma relação diferenciada, com os objetivos expostos com naturalidade. As babies, por sua vez, são 1,8 milhão com uma média de 24 anos, valorizam a segurança que este tipo de relacionamento proporciona e preferem parceiros mais experientes que possam acrescentar valor às suas vidas, atuar como um “mentor” em suas carreiras e que seja alguém que, além do envolvimento emocional, facilite a concretização dos seus sonhos, muito além dos proveitos exclusivamente materiais.

Vale destacar que a MeuPatrocínio utiliza rígidos critérios na aprovação dos seus usuários. Perfis são verificados justamente para evitar a participação de pessoas dispostas a trocar sexo por dinheiro. Qualquer iniciativa neste sentido é imediatamente bloqueada e os perfis são banidos do site. Os recursos de segurança são sempre atualizados de forma a criar e manter um ambiente protegido contra pessoas com objetivos impróprios e não condizentes com a relação sugar. “Otávio e Sabrina, os personagens da novela, não teriam os seus perfis aprovados pelo site”, garante Jennifer.

