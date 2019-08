Ex-Power Couple, Drika Marinho fala sobre traição do marido: Nunca desconfiei dele ter uma amante

01/08/2019 | 10:10



Drika Marinho está abaladíssima após descobrir a traição do marido, André Marinho, através da imprensa. Em entrevista à colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, a ex-participante do Power Couple contou que não sabia que o marido tinha uma amante há tantos anos, embora tivesse suspeitado da relação extraconjugal do cantor momento antes de serem confinados no reality show da Record TV.

- Não sabia que eles se encontravam há cinco anos, que tinham até fotos juntos. É uma amante mesmo, não um caso ou algo assim.

Drika chegou a desconfiar do marido, quando, um dia antes de entrar no reality show, durante uma transmissão ao vivo em suas redes sociais, um seguidor comentou que André tinha um terceiro filho. Embora tivesse pensado em desistir da participação no programa, ela preferiu seguir em frente:

- Quando virei para o André e falei que alguém brincou que ele tinha três filhos, ele fez uma cara estranha. Questionei o que tinha acontecido, ele respondeu que estava tendo um boato mesmo. Me deu um baque, pensei em desistir do programa, só que já tinha assinado contrato e eles tinham pagado uma parte do cachê. Entramos no reality e fiquei mais sensível, mais agressiva nas provas. Quando saí, fui muito criticada. Saí como a mulher que maltrata o marido.

André já saiu de casa e está morando na casa do pai. No entanto, Drika, que confessou estar se sentindo humilhada, não descarta a reconciliação:

- A gente tem que dar um tempo e ver. É muita humilhação. Segurei tudo pela minha família. Não sei o que vai acontecer, se vamos dar um tempo ou se vou perdoar. Não tem como fingir que nada aconteceu e passar uma borracha em tudo. Eu estava tentando salvar meu casamento. Nunca desconfiei dele ter uma amante.

André, mesmo participando do programa, vinha mantendo um relacionamento extraconjugal, com uma jovem chamada Tailane Peixoto. Da relação, nasceu uma menina, que está com sete meses de vida. Drika soube da amante e da filha do marido quando já estava no confinamento

Procurada, a assessoria de André disse que ele não irá se pronunciar sobre o assunto, enquanto um representante de Drika, nas redes sociais, escreveu sobre o que a bailarina está enfrentando:

A Drika está passando por um momento difícil e está sem condições de se pronunciar. Mas ela está lendo todas as mensagens e o carinho que vocês estão mandando é fundamental nessa hora. Se deus quiser, vai ficar tudo bem, diz a mensagem publicada no Stories.

Tailane Peixoto, por sua vez, disse à Fábia Oliveira que não se relaciona com André: A respeito do André, não temos nada. Apenas uma filha e ele cumpre com todas as obrigações.