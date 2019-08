Com protagonistas indígenas, longa 'A Febre' ganha primeiro teaser

01/08/2019 | 09:06



Inspirado em histórias reais, o filme A Febre, da diretora brasileira Maya Da-Rin, ganhou seu primeiro teaser nesta quarta-feira, dia 1º. A estreia do longa acontece na próxima semana, no 72° Festival de Locarno, na Suíça.

A Febre acompanha o indígena Justino, um homem de 45 anos que vive na periferia de Manaus e ganha a vida trabalhando como vigilante em um porto de cargas. Viúvo, Justino conta apenas com a companhia da filha Vanessa, que está se mudando para Brasília, onde estudará Medicina.