Trump e Putin conversam sobre comércio e incêndios florestais

01/08/2019 | 07:51



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conversou por telefone com o presidente russo, Vladimir Putin, nesta quarta-feira, 31, sobre o comércio entre as duas nações e os incêndios florestais que atingem a Sibéria. De acordo com o Kremlin, o líder americano ofereceu ajuda para conter as chamas que já devastaram milhões de hectares de floresta e ameaçam acelerar o degelo do Ártico.

A oferta de Trump tem como chave uma restauração em grande escala das relações entre a Rússia e os Estados Unidos, informou a assessoria de imprensa do Kremlin. Em breve comunicado, a assessoria do presidente americano disse que Trump "manifestou sua preocupação com os incêndios na Sibéria e os dois líderes também falaram de comércio entre os dois países".

Os incêndios florestais na Rússia já se espalharam para cerca de três milhões de hectares de florestas, a maioria do tamanho da Bélgica, espalhando fumaça pela Sibéria e levando várias regiões a declararem estado de emergência.

No telefonema iniciado por Washington, Putin agradeceu a oferta de Trump e disse que a Rússia já mobilizou forças aéreas para combater os incêndios. (Com agências internacionais).