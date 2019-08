Comércio espera alta de 15% no Dia dos Pais

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



01/08/2019 | 07:15



A movimentação para a compra de presentes para os pais deve reaquecer o comércio de rua e os shoppings da região. Mesmo com a economia estagnada, os centros de compras esperam vender até 15% mais do que na mesma época do ano passado, ao apostar na recuperação da confiança do consumidor. O Dia dos Pais, celebrado em 11 de agosto, é a quarta data melhor para o comércio, atrás de Natal, Dia das Mães e Dia dos Namorados.

De acordo com o presidente da Acisa (Associação Comercial e Industrial de Santo André), Pedro Cia Júnior, a expectativa é de que as vendas cresçam entre 4% e 5% na comparação com o período de 2018. “O Índice de Confiança do Consumidor (apurado mensalmente pela FecomercioSP) subiu 3,3% (em julho). O que demonstra certa recuperação, que acaba impactando principalmente nestas datas. Porém, o tíquete médio fica entre R$ 100 e R$ 200, ou seja, não é muito alto. Os presentes mais procurados são nas áreas de vestuário e perfumaria”, disse ele, ao completar que a movimentação deve aumentar somente na próxima semana, depois do quinto dia útil.

“O comércio de São Bernardo espera crescimento nas de 3% a 5% no Dia dos Pais neste ano, em relação ao mesmo período do ano passado. A data não é tão representativa como o Dia das Mães, mas tem a vantagem de ser a primeira data comemorativa do segundo semestre, o que faz o lojista apostar em promoções e estratégias de vendas como alternativas para aumentar o movimento”, afirmou o presidente da Acisbec (Associação Comercial e Industrial de São Bernardo), Valter Moura.

Em Diadema, a expectativa é de que as compras sejam 10% maiores do que em 2018, segundo a presidente da ACE (Associação Comercial e Empresarial) de Diadema, Vera Lucia Rocha. “A associação está realizando campanhas institucionais para estimular as vendas do comércio da cidade para o Dia dos Pais”, contou, destacando aumento dos atendimentos nos restaurantes da cidade durante o domingo.

SHOPPINGS

Populares para a escolha dos presentes, os shoppings também estão otimistas. Localizado em Santo André, o Shopping ABC projeta 15% no aumento de vendas e 30% na movimentação, em comparação com o ano passado.

Em São Bernardo, o Golden Square Shopping tem expectativa de alta nas vendas de 8% e de 6% no fluxo. De acordo com o estabelecimento, a data vem ganhando cada vez mais relevância no varejo e atingindo performance equivalente à do Dia dos Namorados.

O São Bernardo Plaza Shopping não fez projeção, mas o superintendente do local, Marcos Gnecchi, afirmou que a expectativa nessa “época é positiva, já que muitas pessoas procuram empreendimento em que se sintam mais à vontade e ofereça bom mix de lojas.”

“O Dia dos Pais é uma das datas mais importantes para o comércio varejista e, após a tímida retomada da economia, a cada ano nossos percentuais de vendas e fluxo de público têm aumentado – em 2018 aumentamos as vendas em 8% e o fluxo de pessoas em 11%. Então, com certeza esperamos que seja melhor neste ano”, disse a gerente de marketing do Mauá Plaza, Ariane Oliveira. O estabelecimento projeta alta de 9,7% nas vendas e de 15% no fluxo de pessoas.

Em Diadema, o Praça da Moça projeta aumento de 6% na comercialização e 8% no movimento.



Shoppings da região apostam em promoções

Os shoppings da região realizam promoções especiais para o Dia dos Pais. As opções de prêmios a serem sorteados variam de carros e motos a viagens. No Atrium Shopping, em Santo André, cada R$ 150 em compras dão direito a um cupom para concorrer aos sorteios de moto Yamaha YZF-R3 ou smartphone Galaxy S10 Plus, da Samsung.

O Shopping ABC vai sortear quatro viagens para a Serra Gaúcha, no Sul do País. O pacote é para duas pessoas e dá direito a três noites de hospedagem no Hotel & Spa do Vinho, com café da manhã e um city tour, além de experiência no Wine Garden da marca Miolo. A cada R$ 300 em compras, o cliente ganha cupom para participar, além de levar para casa uma garrafa de vinho Miolo (375 ml).

O Mauá Plaza Shopping vai presentear dois sortudos com motos BMW (modelo G/G 310GS) e 3.000 clientes com miniaturas de veículos clássicos na ‘roleta da sorte’. Nas compras acima de R$ 250, o consumidor ganha cupom para concorrer a uma das motos, além de uma chance de girar a roleta.

No Park Shopping São Caetano, com R$ 350 em compras nas lojas participantes os clientes ganham cupom para concorrer a automóvel Equinox Premier e a um vale-compras de R$ 10 mil.

As ações dos complexos de compras vão até o dia 11 de agosto.

O Praça da Moça, em Diadema, vai sortear um HB20 Hatch, além de seis corridas exclusivas no kartódromo de Interlagos para pais e filhos (pode levar 11 convidados). A promoção vai até o dia 25, sendo que os cupons podem ser trocados a cada R$ 150 em compras.

Quem fizer as trocas das notas fiscais dos shoppings de segunda a quinta-feira ganha cupons em dobro.