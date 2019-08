Com mais quatro medalhas, Brasil faz história na ginástica do Pan

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



31/07/2019 | 23:50



om o melhor desempenho da história, o Brasil encerrou ontem as disputas da ginástica artística nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru. No último dia foram mais quatro pódios, com direito a dobradinha na barra fixa, com ouro de Francisco Barretto e prata de Arthur Nory, além outro segundo lugar para o atleta de São Bernardo, Caio Souza, nas barras paralelas, e o bronze de Flávia Saraiva, no solo.



No total, o Brasil terminou a modalidade com 11 medalhas, sendo quatro ouros, quatro pratas e três bronzes, finalizando a disputa com o mesmo número de pódios que os Estados Unidos, mas à frente pelo número de ouros – os norte-americanos tiveram três títulos. O desempenho é o melhor da Seleção na história, superando a marca obtida no Pan de 2007, no Rio, quando o time também havia conquistado quatro ouros, mas ficou com apenas duas pratas.



Atleta de São Bernardo, Caio Souza deixou o Pan com três medalhas. Além da prata de ontem, ele conquistou ouros com a equipe brasileira e também no individual geral. “Essa medalha (de ontem) significa que o trabalho vem sendo bem feito, que estamos nos preparando cada vez melhor para as competições e vamos ver isso refletido no Mundial (que será em outubro, em Stuttgart, na Alemanha)”, avaliou Caio. “Essa medalha é para minha mãe. Ela gosta muito de paralela, deu até para ouvir os gritos dela na competição. É muito especial para mim poder estar com ela aqui.”



A curiosidade em relação à dobradinha do Brasil no pódio na barra fixa foi que Arthur Nory, que iria disputar a prova, pediu para Francisco Barretto ir em seu lugar, para se dedicar apenas ao outro aparelho. O brasileiro foi mal nas barras paralelas, mas na fixa tirou o ouro do companheiro em sua última ação em Lima, em disputa apertada e emocionante.



“Estamos colhendo frutos de trabalho duro. A preparação do ano foi pesada, foi difícil. Estamos procurando melhorar o grau de dificuldade junto com a qualidade das séries. Aqui deu para testar. A gente veio preparado. Deu para testar para que ocorra tudo bem no Mundial e que a gente possa garantir a vaga olímpica”, declarou Francisco Barretto, ao globoesporte.com.



A próxima missão do time brasileiro é brigar por uma das nove vagas olímpicas por equipes que estarão em disputa justamente em Stuttgart. Entre os homens China, Rússia e Japão já estão garantidos, e entre as mulheres Estados Unidos, Rússia e China estão confirmados em Tóquio-2020.