Embora de difícil acesso, Pedreira vale visita

Luciana Lima

Especial para o Diário



01/08/2019 | 07:09



A pedreira possui um lago incrível de águas cristalinas, azul da cor do céu, que surgiu de um lençol freático após tanto tempo de extração da rocha quartzito. O resultado é uma paisagem deslumbrante. Não é recomendável tomar banho no local, pois a água não é completamente limpa.

Ali também é bom ir preparado com boné, protetor solar e repelente, além de óculos escuros, uma vez que no local não há sombras nem árvores. Também é importante levar algo para beliscar e bebidas para se garantir, justamente porque o local carece de infraestrutura para o turista.

Como o acesso é muito ruim, uma vez que não possui nenhuma sinalização nem manutenção na estrada – são aproximadamente 5 km (quilômetros) de estrada de terra que exigem muito cuidado, pois em alguns pontos de subida o carro pode bater nas pedras e deslizar na estrada. Portanto, evite se aventurar se o seu veículo não for um 4x4.

O ideal é realmente contratar um passeio conduzido por profissionais especializados – além de seguro, garante boa dose se adrenalina. A taxa de entrada é de R$ 10 por pessoa, e os passeios giram em torno de R$ 80.

TRILHA DO SOL

A Trilha do Sol é um complexo para quem curte trekking e cachoeira. A trilha fica numa propriedade particular localizada a 23 km de Capitólio.

O local possui área para a pratica de naturismo. É preciso reservar cerca de quatro horas para conhecer as três cachoeiras situadas nessa propriedade.

A do Grito tem uma queda alta, de onde é possível pular, e espaço para banho em águas verdes e cristalinas. No Poço Dourado, a luz reflete na água e até os peixinhos ficam dourados. E, na queda d’água No Limite, existe um escorregador natural.

Para ingressar no complexo Trilha do Sol são cobrados R$ 45.