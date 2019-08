Mirante dos Cânions e cachoeiras cristalinas

Luciana Lima

Especial para o Diário



01/08/2019 | 07:20



O Mirante dos Cânions oferece vista privilegiada e panorâmica de um verdadeiro espetáculo da natureza. Para chegar ao local, o turista precisa acessar a MG-050 entre os km (quilômetros) 312 e 313 e, ao estacionar, fazer caminhada que dura em torno de 15 minutos. A taxa para ingresso é de R$ 20.

Bem próximo ao Mirante dos Cânions há duas cachoeiras na sequência, do outro lado da rodovia, a Dicadinha e a Cascatinha. Como chegar: saindo do mirante, siga para a direita, ande alguns metros e já vai encontrar a entrada. Siga pela pequena trilha e logo encontrará as quedas d’água de piscinas naturais. A entrada nessas cachoeiras é gratuita.

Outro local interessante para se conhecer é a Cachoeira da Filó, localizada a quatro quilômetros de distância da Usina Hidrelétrica de Furnas. Para acessá-la, é preciso descer trilha bastante íngreme, por isso vá de tênis, evite ir de chinelos para não escorregar.

A cachoeira tem águas cristalinas e bastante geladas. A vista do local é deslumbrante, mas vale um alerta: se não tem muitas habilidades com água, não se arrisque a entrar porque ela é bem funda. Leve bebidas e petiscos pois não existe estrutura turística no local.