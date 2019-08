Professores dão prazo até segunda para Metodista acertar salários atrasados

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



31/07/2019 | 21:54



Em reunião realizada na noite de ontem, professores da Universidade Metodista de São Bernardo e o SinproABC (Sindicato dos Professores do Grande ABC) decidiram dar prazo até segunda-feira para que a instituição de ensino superior acerte os salários de junho (em atraso) e julho. Caso o acerto não seja feito, os docentes cogitam nova greve.

Sindicato e universidade selaram acordo durante audiência de conciliação no TRT-2 (Tribunal Regional do Trabalho) da 2ª Região em maio para que os trabalhadores retornassem ao trabalho, após um mês de greve devido a atrasos nos pagamentos de salário, FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), entre outros benefícios. No entanto, conforme os professores, a instituição descumpre o combinado.

O salário de junho deveria ter sido pago até o dia 10 de julho, bem como vales alimentação e transporte. “Além de todo esse cenário complicado, a Metodista nunca se manifesta. Nunca tem algo para falar sobre esses problemas”, lamenta o presidente do SinproABC, José Jorge Maggio.

Os docentes também reivindicam o pagamento de férias e o terço previsto em lei, questionam o repasse de consignado que está sendo descontado, mas não repassado aos bancos e que não houve nenhum pronunciamento da universidade sobre o cumprimento do parcelamento do FGTS desde 2015.

Segundo o presidente do sindicato, foi agendada nova assembléia para o dia 12 de agosto, ainda sem local definido, para avaliar os próximos passos da mobilização. “Precisamos resolver esse problema que acreditávamos que estava acordado. Na próxima assembléia vamos decidir o que será feito, mas não está descartada a hipótese de nova greve”, ressalta Maggio.

Há pelo menos dois anos, a Metodista, que tem três campi em São Bernardo, enfrenta período de crise, com demissão de professores, atrasos de salários e encerramento de programas. A universidade não se pronunciou sobre o tema até o fechamento desta edição.