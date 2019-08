Paraíso escondido

Luciana Lima

Especial para o Diário



01/08/2019



Localizada no Sul de Minas Gerais, Capitólio faz parte da Serra da Canastra e é considerado um dos destinos mais encantadores do País. Até pouco tempo atrás, visitantes de localidades mais distantes ainda não tinham ‘descoberto’ a cidade, meca da natureza, banhada pelo Lago de Furnas – considerada uma das maiores lagoas artificiais do mundo, com 1.440 km² (quilômetros quadrados) –, e repleta de cânions. Agora, porém, o destino é um dos ‘tops’ do momento, e a vantagem é que ainda não foi invadido pelo turismo de massa.

Além de belíssimas cachoeiras e mirantes, o que mais encanta o turista é o Lago de Furnas, o famoso ‘mar doce de minas’, com cânions de mais de 20 metros de altura que levam o turista a lugares mágicos.

O encanto de Capitólio não se deve somente à ação da natureza, mas também do homem. Isso porque o local foi formado, em grande parte, pela construção da barragem da Usina Hidrelétrica de Furnas que, apesar de ter gerado problemas como a desapropriação de milhares de habitantes – seu lago banha 34 municípios – e também o alagamento de muitas áreas férteis, hoje traz crescimento através do turismo. A construção da usina se deu na década de 1950, quando as três maiores cidades do País, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, estavam com sua economia ameaçada em razão do estrangulamento energético.

Capitólio está distante 468,5 km (quilômetros) de Santo André, o que dá cerca de seis horas de viagem, e 285,2 km a separam de Belo Horizonte, ou seja, viagem de quase quatro horas. Portanto, é possível encarar o caminho de carro ou tomar voo até a capital mineira e, de lá, seguir rumo aos cânions. Para conhecer as paisagens de tirar o fôlego, literalmente, é imprescindível um tênis bastante confortável para acompanhá-lo.

O QUE FAZER

Quem visita a cidade não pode deixar de fazer passeio de lancha (R$ 80 com duração de três horas) que leva os viajantes à Lagoa Azul, um dos lugares mais procurados pelos turistas. O local possui duas quedas d’água, que vêm direto da represa, formando piscina natural com água esverdeada. A lancha levará até a parte de baixo do ponto turístico, se quiser entrar na parte cima, que compreende o Paraíso Perdido, é preciso pagar taxa de R$ 40 – o ingresso é adquirido no restaurante da Lagoa Azul. O passeio também levará à Cascatinha, ao Vale dos Tucanos e Cânions.

O Paraíso Perdido é o complexo rodeado de cânions e 18 piscinas naturais, além de oito quedas d’água cristalinas, próprias para nadar e para quem gosta de praticar ecoturismo.

O local possui infraestrutura com banheiros e chuveiro de água quente, lanchonete, área para camping com pias, tanque, mesas e churrasqueiras debaixo de árvores.

A ORIGEM DO NOME

A palavra Capitólio vem do latim, Capitolium, nome de templo da Roma antiga dedicado a Júpiter, o pai dos deuses entre os romanos da antiguidade. O termo Capitolium, por sua vez, se origina do radical capitis, caput que significa cabeça, topo.

Por volta de 1830, vieram os primeiros moradores para a região onde se desenvolveu a cidade. Tratam-se de três irmãos: João Francisco, Manoel Francisco e Antônio Francisco, considerados os fundadores do povoado. A partir de então, nasceu o Arraial dos Franciscos, primeiro nome dado ao lugar, em homenagem aos antigos donos das terras. O local era conhecido, também, como Arraial dos Cabeças, não somente porque os Franciscos eram os principais líderes (cabeças) mas porque homens de cabeças muito grandes.

Só em 1939 o Distrito de Capitólio foi elevado à categoria de vila. Depois de tentativa fracassada, em 1943, conseguiu sua independência político-administrativa de Guapé em 1948, transformando-se em município de Capitólio.