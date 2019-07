Vale: provisões e despesas relacionadas com Brumadinho chegam em US$ 6,036 bi

31/07/2019 | 20:09



O total já provisionado pela Vale na esteira da tragédia em Brumadinho em janeiro deste ano chegou a US$ 6,036 bilhões, considerando os US$ 4,504 bilhões provisionados no primeiro trimestre deste ano. No segundo trimestre, do total provisionado, US$ 1,19 bilhão foi referente às ações e acordos ambientais, US$ 98 milhões para o descomissionamento ou descaracterização de outras pequenas estruturas que não foram consideradas anteriormente e outros US$ 86 milhões referentes à revisão da provisão relacionada aos termos e acordos assinados, incluindo a compensação por danos morais coletivos. O valor soma ainda US$ 158 milhões de despesas relacionadas a reparações em andamento relacionadas com Brumadinho.

Em seu release de resultados a Vale diz ainda que foi adicionalmente reconhecida uma provisão de US$ 257 milhões que foram incluídos em "Resultado de participações e outros resultados e joint ventures", que é relacionada à descaracterização da barragem de Germano, da Samarco.

A auditoria que assina o demonstrativo financeiro da Vale, a PwC, destaca que os valores da provisão poderão ser revistos e ajustados de "forma significativa" futuramente, à medida que novos fatos podem ser conhecidos. "Nossa conclusão não está ressalvada em relação a esse assunto", frisa a PwC, em seu relatório.