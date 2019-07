31/07/2019 | 20:03



O Senado dos Estados Unidos confirmou a nomeação de Kelly Craft como embaixadora americana para a Organização das Nações Unidas (ONU), preenchendo o cargo vago há mais de sete meses após a renúncia de Nikki Haley. Anteriormente, Craft era a embaixadora dos EUA no Canadá.

A diplomata é ativista de longa data do Partido Republicano e já doou milhões de dólares a candidatos da legenda, juntamente com seu marido, John Craft, executivo-chefe de uma das maiores produtoras americanas de carvão. Sua indicação foi confirmada em meio a preocupações sobre conflito de interesses e inexperiência. Fonte: Associated Press.