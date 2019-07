31/07/2019 | 19:11



Dani Calabresa abriu o jogo e falou a real sobre o que pensa sobre as celulites que tem em seu corpo e em uma foto publicada no Instagram não mediu forças no desabafo.

No meio do texto a comediante afirma que já teve medo de ir a praia e que 'se visse no Instagram mais corpos parecidos com o dela, ficaria mais fácil de se amar'.

Diferentemente de muitas blogueiras que escondem o corpo real, Dani ainda aproveitou para compartilhar uma foto vestindo um maiô pink e mostrando o bumbum com as marquinhas.

Alguns famosos entraram na onda da humorista e comentaram dando apoio à ela, como: Danton Mello, Fernanda Gentil, Pedro Scooby, João Vicente de Castro, Mia Mello, Patrícia Poeta, entre outros.