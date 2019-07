EUA impõe sanção contra ministro das Relações Exteriores do Irã

31/07/2019 | 18:26



O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos informou nesta quarta-feira que impôs sanção contra o ministro das Relações Exteriores do Irã, Mohammad Javad Zarif. A autoridade é punida por agir em nome, direta ou indiretamente, do líder supremo do Irã, Ali Khamenei.

Khamenei e seu escritório já foram alvo de sanções anteriores dos EUA, em junho. Zarif implementa a agenda dele e é o porta-voz primário do regime no mundo, segundo o governo americano. Com isso, o comunicado diz que os EUA enviam uma "mensagem clara ao regime iraniano de que seu comportamento é completamente inaceitável", nas palavras do secretário do Tesouro, Steven Mnuchin.

Mnuchin acusa o regime iraniano de negar a seus cidadãos acesso à mídia social, enquanto o ministro das Relações Exteriores dissemina propaganda do regime e desinformação pelo mundo. Além disso, diz que o Irã tem relações com terrorismo. Com isso, qualquer interesse ou propriedade de Zarif em solo americano devem ficar bloqueados, determinou o governo americano.