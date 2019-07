Suspeita de desmatamento é diferente de desmatamento, diz Bolsonaro

31/07/2019 | 17:50



O presidente Jair Bolsonaro voltou a falar que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, estão "analisando" dados sobre desmatamento divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). "Suspeita de desmatamento é uma coisa, desmatamento é outra", disse após cerimônia para troca da guarda presidencial no Palácio do Planalto.

Bolsonaro defendeu que, após o Inpe dizer que há "suspeita" de desmatamento, alguém do Ibama deveria "ir lá e comprovar". "Não pode jogar esses números", criticou.

Inicialmente, Bolsonaro disse que os dados seriam divulgados nesta quarta-feira, mas durante a mesma coletiva voltou atrás e ponderou que "não é hoje".

"Os dados vão ser compilados agora. Não é hoje, já está sendo feito e vai ser discutido com todo mundo pra passar exatos para todo mundo. Esses números errados, como (o ex-presidente) Lula que falava lá atrás que tinha 30 milhões de crianças na rua, atrapalham a gente", avaliou Bolsonaro.