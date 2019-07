PM apreende dois menores após roubo em São Bernardo

Do Dgabc.com.br



31/07/2019 | 17:52



Por volta das 13h desta quarta-feira (31) PMs (Policiais Militares) da equipe da Rocam (Ronda Ostansiva com Apoio de Motocicletas) do 6º BPMM (Batalhão da Polícia Militar Metropolitana) apreenderam dois menores que tinham acabado de tentar roubar um carro na rua Jacob Piatto, no Baeta Neves, em São Bernardo.

Os menores roubaram os pertences da condutora e durante fuga a pé deram de frente com policiais que realizavam patrulhamento na Av. Getúlio Vargas. A dupla foi abordado e detida. Junto com eles foram encontrados uma bolsa com R$ 34, um celular, cartões de crédito e documentos pessoais da vítima.

Os infratores foram conduzidos para o 6º DP (Baeta Neves), do município, onde o caso foi registrado. A vítima fez o reconhecimento de ambos e eles permanecem apreendidos e a disposição da justiça.