Canal Comedy Central estreia nova temporada de programa de stand-up

O canal de televisão por assinatura Comedy Central estreia a quinta temporada do programa Comedy Central: Stand-Up nesta quinta-feira, 1º. A produção nacional reúne 52 comediantes e terá dez novos episódios com duração de uma hora cada. Com exibição toda quinta-feira a partir das 23h, o programa não terá intervalos.

Além dos novos shows de comédia, o canal preparou 416 conteúdos extras e inéditos exclusivos para as redes sociais.

No Stand-Up Extra, os comediantes sobem ao palco após sua rotina para mais piadas. No Extras Backstage, eles irão falar, em pequenos depoimentos, sobre os seguintes temas: Recebi no Zap, Só a comédia salva? e Coisas Piores que uma Segunda-Feira.

O show é gravado em São Paulo, no Teatro Gazeta, em um cenário de ambientação industrial e com presença de plateia. Entre os participantes do elenco estão Thiago Ventura, Bruna Louise, Dadá Coelho, Arianna Nutt, Murilo Couto, Hélio de La Peña, Fábio Rabin, Babu Carreira e Vitor Camejo.

A nova temporada do programa também conta com uma paródia do clipe de We Are The World. A música, Só o #StandUpNoComedy Salva, é uma composição de Vitor Camejo e da banda Pedra Letícia, liderada por Fabiano Cambota. O clipe, publicado em rede social, conta com mais de 20 humoristas e sugere que, apesar de toda dificuldade e todos os problemas, o stand-up pode salvar.

Serviço

Estreia da quinta temporada de Comedy Central: Stand-Up

Data: 1º de agosto, às 23h

Canais: Comedy Central e Comedy Central Play

Exibição regular: toda quinta-feira, às 23h

Classificação indicativa: 14 anos