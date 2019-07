Com a volta de Júnior Tavares, São Paulo perde jogo-treino para o Nacional

31/07/2019 | 17:46



O São Paulo perdeu por 2 a 1 o jogo-treino contra o Nacional-SP na tarde desta quarta-feira, no CT da Barra Funda, na zona oeste da capital paulista. A atividade foi marcada pela volta do lateral-esquerdo Júnior Tavares, que estava emprestado para a Sampdoria, da Itália.

Aos 22 anos, Júnior Tavares vinha treinando separadamente do elenco são-paulino desde que retornou ao Brasil. Ele chegou a ser avaliado pelo Fluminense, mas as negociações não avançaram. Tem contrato com o São Paulo até o meio de 2021. Os laterais-esquerdos utilizados frequentemente pelo técnico Cuca são Reinaldo, titular, e Léo, reserva imediato na posição.

No jogo-treino desta quarta-feira, o São Paulo iniciou com: Jean; Calazans, Walce, Léo e Junior Tavares; Hudson, Igor Gomes e Lucas Fernandes; Helinho, Alexandre Pato e Vitor Bueno. Desta formação, apenas Pato tem sido titular da equipe.

Para o segundo tempo, Everton Felipe substituiu Alexandre Pato. No decorrer da etapa final, Hernanes e Luan, também titulares, e o reserva Everton entraram nas vagas de Lucas Fernandes, Junior Tavares e Helinho. No gol, Júnior entrou no lugar de Jean.

O gol do São Paulo foi marcado no segundo tempo por Helinho, após boa jogada entre Calazans e Hudson. O Nacional já havia aberto o placar anteriormente e marcou o segundo gol na parte final do jogo-treino.

Em outro campo do CT da Barra Funda, os outros jogadores do elenco realizaram atividades físicas. O São Paulo só volta a jogar no dia 10 de agosto no clássico contra o Santos, pela 14.ª rodada do Campekinato Brasileiro. A partida contra o Athletico-PR, que seria neste final de semana em Curitiba, foi adiada em função da viagem do rival ao Japão para a disputa da Levain Cup, ex-Copa Suruga.