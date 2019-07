Shawn Mendes evita responder perguntas e fãs especulam que ele foi o pivô do término do antigo namoro de Camila Cabello

31/07/2019 | 17:11



Shawn Mendes tentou fugir do assunto, mas se deu mal! O cantor está realizando uma turnê e durante os shows ele está realizando sessões de perguntas e respostas com os fãs. No último final de semana, ele estava fazendo isso em sua apresentação na cidade de Tampa, na Flórida, e uma admiradora perguntou qual foi a inspiração da música Señorita, nova parceria do astro com a suposta namorada dele, Camila Cabello.

Porém, o cantor tentou fugir da pergunta e respondeu apenas:

- Amo vocês, pessoal, se divertiram!

Isso foi o suficiente para as redes sociais irem abaixo! Os internautas começaram a indagar o porquê de Shawn ter evitado a responder a pergunta, já que ela é algo que interessa aos fãs e não dizia nada a respeito do suposto relacionamento dele com a voz de Havana. Até que uma usuária do Twitter levantou a maior suposição de todas:

Era uma pergunta perfeitamente normal, se ele está implicando que a música é sobre seu relacionamento com Camila, ela não foi escrita há 11 meses? Quando Camila estava namorando? Se é isso que ele está querendo dizer? Ele meio que se expôs sozinho?

Íh, Shawn, ficou meio ruim para você. Ainda mais que logo após o lançamento da música, a cantora anunciou o fim da relação dela com Matthew Hussey. Mas enquanto alguns acham que eles estão juntos a mais tempo do aparentam, outros estão revoltados com essa história. Alguns seguidores do suposto casal estão especulando que tudo isso não passa de uma relação de faixada!

Parte dos twitteiros está revoltada com as demonstrações de afeto entre Shawn e Camila e usuários da rede social estão falando que não passa de um golpe publicitário para promover o trabalho deles em conjunto, algo de qual o público já está cansado de ver. Um seguidor deles escreveu:

O relacionamento de Shawn Mendes e Camila Cabello é um golpe de publicidade e ninguém me convence do contrário. Os dois estão desesperados pela divulgação.

Já outra pessoa escreveu:

Camila Cabello e Shawn Mendes são tão vergonhosos. Todo mundo sabe que é um golpe publicitário, vocês não estão enganado ninguém. Apenas promovam a droga da música, ninguém mais gosta ou acredita em golpes assim.

No meio de todas essas especulações e boatos, os dois foram flagrados trocando carícias e até mesmo beijos!