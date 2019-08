João Kléber assume que foi adotado por famosa e que já morou na rua

31/07/2019 | 17:10



Antes mesmo de João Kléber ir para Rede Tv, o apresentador passou por diversos outras emissoras, entre elas a que ele começou, a Rede Globo, quando ainda era extremamente jovem e claro, passou por diversos perrengues até chegar onde está atualmente. Durante uma entrevista feita no YouTube o João comentou que na época em que ele tinha 17 anos de idade deixou a cidade de São Paulo para tentar novos rumos no Rio de Janeiro e que passou alguns dias dormindo na areia da praia até ser adotado por Helô Pinheiro.

Não tinha onde ficar, dormi ali! Era verão, janeiro. Aí depois eu conheci a Helô Pinheiro que foi muito carinhosa e ficou com pena de mim. É uma amiga que eu adoro e sempre faço questão de dizer isso. A mãe dela morava em Ipanema, o irmão dela estava viajando e eu dormi no quarto do irmão dela.

O apresentador tinha como objetivo de carreira profissional trabalhar como roteirista dos programas de humor da Rede Globo e não parou quieto até conseguir se apresentar para a direção da tão sonhada emissora, e logo que conseguiu o seu primeiro contrato, ainda temporário, deixou de morar na casa da famosa Garota de Ipanema.

Depois que eu me fixei na Globo como roteirista, já ganhava cachê, não era ainda contratado. Aí eu aluguei uma vaga, eu dormia em um quarto de empregada de uma casa em Copacabana. Até que eu fui seguindo a carreira e conquistando as coisas. Por isso que eu dou muito valor a patrimônio, imóveis, porque eu não tinha onde viver.

Uau! Ainda bem que a fase ruim passou e a boa veio para João Kléber colher ótimos frutos, né!?