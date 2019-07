31/07/2019 | 17:10



Maria Rita e Davi Moraes não estão mais juntos. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da cantora.

Juntos, eles são pais de Alice, de seis anos de idade. Eles estavam casados há oito anos. A filha de Elis Regina também é mãe de Antonio, nascido em 2004 e fruto da relação com o cineasta Marcus Baldini, com que se relacionou por pouco mais de um ano. Davi já foi casado com Ivete Sangalo, a relação durou entre 2002 e 2004.