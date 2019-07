Ex-esposa de novo affair de Lady Gaga manda suposta indireta após flagra

31/07/2019 | 17:10



Lady Gaga foi flagrada aos beijos com seu engenheiro de som Dan Horton, em Los Angeles, nos Estados Unidos. As imagens, claro, viralizaram na internet e também parece que chamaram a atenção da ex-esposa do rapaz, a atriz Autumm Guzzardi.

No Instagram, ela publicou uma foto do próprio rosto e na legenda escreveu: Poker Face, a expressão que é título de um dos maiores sucessos da carreira de Gaga, lançado em 2008. A postagem também repercutiu bastante na internet e os fãs da cantora não gostaram nadinha da legenda, considerada por muitas uma provocação da ex de Dan em relação ao suposto novo relacionamento da loira.

Supere isso, senhora!, sugeriu um internauta.

Você está com ciúmes? Por quê? Você é a ex-esposa, disse outro.

Você é tão bonita. Deveria namorar o Bradley Cooper! Apenas brincando, escreveu outro, citando o ator que foi apontado como affair de Lady Gaga após os dois atuarem juntos no filme Nasce Uma Estrela.