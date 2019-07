Toyota Prius reestilizado chega ao Brasil por R$ 128.530

Leo Alves



31/07/2019

O Toyota Prius reestilizado foi lançado no Brasil nesta semana. Com preço sugerido de R$ 128.530, o híbrido recebeu uma leve alteração no visual, com novos faróis, novas lanternas e rodas escurecidas.

Sob o capô, segue o conjunto formado pelos propulsores a gasolina de 1,8l de ciclo Atkinson e elétrico. Juntos eles rendem a potência combinada de 122 cv.

Toyota Prius reestilizado: mudanças

Além dessas mudanças, o interior passou a ser na cor preta, enquanto que o novo estepe temporário fez com que a capacidade do porta-malas aumentasse 30 litros, totalizando 442 litros.

Os ajustes elétricos do banco do motorista também foram alterados. Agora são oito posições disponíveis (distância, reclinação do encosto, altura e lombar). No painel a novidade é que agora é possível receber informações sobre a pressão dos pneus.

Equipamentos

Uma nova central multimídia com tela de sete polegadas foi adicionada ao Prius. Por reconhecer dos toques simultâneos, ela consegue dar zoom em imagens. Ela é equipada com as tecnologias Miracast, de espelhamento Wi-Fi, e MirrorLink, e também é compatível com os sistemas Android e iOS.

Além da central, o híbrido é equipado com ar-condicionado digital dual zone, bancos dianteiros com sistema elétrico de aquecimento, carregador sem fio para smartphones, freio de mão elétrico, projeção de informações no para-brisa, smart entry e partida por botão.

Entre os itens de segurança estão os sete airbags, controles de estabilidade e tração, freio a disco nas quatro rodas com ABS e EBD, além dos faróis e da lanterna de neblina em LED.

Cores

Além das cores Branco Polar, Branco Perolizado, Prata Galáctico, Cinza Granito e Preto Atitude, a linha Prius2019 traz duas cores novas: Vermelho Rúbio e Azul Lazuli.

