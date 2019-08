Banda Baronesa faz tributo a Cazuza

Miriam Gimenes



01/08/2019 | 07:13



As músicas de Cazuza atravessam gerações. Prova disso é estar em um show cujas canções do roqueiro carioca sejam cantadas. A letra pulsa. É o caso do que será realizado amanhã, às 21h, no Teatro J.Safra (Rua Josef Kryss, 318), em São Paulo, no show O Poeta Está Vivo, feito pela Banda Baronesa.

O espetáculo trará os clássicos do cantor na voz de Rinaldo Ferragini, entre eles O Tempo Não Para, Exagerado, Maior Abandonado, Bete Balanço, Pro Dia Nascer Feliz, Brasil e outras, para recordar a vida, a obra e o legado do astro que partiu há 29 anos.

Criada a partir do ideal libertário e transgressivo de uma geração que teve como poeta e grande artista Agenor Miranda de Araujo Neto – Cazuza – em parceria com Roberto Frejat, Guto Goff, André Palmeiras e Maurício Barros, que formaram o Barão Vermelho, a Banda Baronesa tem como objetivo manter viva grandes obras da música popular e do rock, que hoje se fazem presentes nas mais diversas faixas etárias.

Compõem o grupo musical, além do vocalista Rinaldo, Fernando Izé (guitarra), Juliano Bettoni (baixo), Ricardo (teclado) e Rodrigo Mendonça (bateria). Os ingressos custam de R$ 15 a R$ 60 e podem ser comprados no site www.teatrojsafra.com.br.