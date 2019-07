Com 3 gols de Benzema, Real Madrid vence Fenerbahçe na Alemanha

31/07/2019 | 15:05



O Real Madrid enfim conquistou uma vitória nos 90 minutos da sua pré-temporada. Nesta quarta-feira, na disputa do terceiro lugar da Copa Audi, em Munique, fez um jogo cheio de gols com o Fenerbahçe e o derrotou por 5 a 3. Benzema foi o destaque ao marcar três vezes.

Na terça-feira, o Real Madrid havia perdido para o Tottenham por 1 a 0, na semifinal desse torneio amistoso na Alemanha. Antes, o time tinha realizado três jogos nos Estados Unidos. A equipe perdeu por 3 a 1 para o Bayern de Munique, empatou por 2 a 2 com o Arsenal, depois o superando na disputa de pênaltis, e levou uma dura goleada de 7 a 3 do Atlético de Madrid.

O saldo para o Fenerbahçe na Copa Audi foi bem pior. Afinal, na sua semifinal, na última terça, o time havia sido massacrado por 6 a 1 pelo Bayern de Munique. Assim, fechou o torneio amistoso com 11 gols sofridos em dois duelos.

Entre os brasileiros do seu elenco, o Real Madrid escalou Vincius Junior e Marcelo como titulares. Rodrygo, que havia iniciado o duelo com o Tottenham, dessa vez não foi aproveitado pelo técnico Zinedine Zidane, assim como Eder Militão e Casemiro, que retornaram apenas no início da semana das férias, pois tiveram uma folga extra por causa da participação da Copa América.

Apesar da vitória, o Real começou a partida em desvantagem, com Garry Rodrigues abrindo o placar pra o time turco aos cinco minutos do primeiro tempo. Mas Benzema, aos 12 - após jogada de Vinicius Junior - e também aos 27, virou o placar para o time espanhol, que voltaria a ser vazado antes do intervalo, por Nabil Dirar, aos 34.

O duelo continuou movimentado e equilibrado no começo da etapa final, com Benzema, aos oito, e Ozan Turan, aos 14, deixando tudo igual em 3 a 3. Mas Nacho Fernandez, aos 17, e Mariano Diaz, aos 34 minutos, definiram o triunfo do time espanhol por 5 a 3.

O Real Madrid ainda fará dois amistosos na sua pré-temporada, em 7 e 11 de agosto, contra Red Bull Salzburg e Roma, respectivamente. E a estreia no Campeonato Espanhol será no dia 17, fora de casa, contra o Celta.