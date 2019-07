Estado assina acordo de concessão com Sto.André e inclui lista de renovação de 11 cidades com Sabesp

Fabio Martins

Do Diário do Grande ABC



31/07/2019 | 14:46



O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), assinou oficialmente hoje acordo que envolve a concessão de parte do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) à Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) pelo período de 40 anos. O acerto trata do abatimento da dívida de R$ 3,4 bilhões com a empresa paulista em troca do convênio dos serviços de água e esgoto, além de investimento da ordem de R$ 917 milhões na rede de distribuição.

O ato ocorreu em evento no Palácio dos Bandeirantes, e inclui outro novo convênio (com Tapiratiba), além de pacote de renovação de contrato que engloba 11 cidades, entre elas São Bernardo, com aplicação prometida de R$ 1,1 bilhão - a maioria desses municípios anunciou o ajuste no fim de maio, mas agora houve a formalização das tratativas. A lista completa, segundo o Estado, atingirá investimento de R$ 6,7 bilhões. A atividade contou com as adesões dos prefeitos Paulo Serra (Santo André) e Orlando Morando (São Bernardo), ambos tucanos, únicos a discursar durante a cerimônia oficial.

“A Sabesp tem padrão mundial, e estamos imprimindo governo dinâmico. O que fizemos num prazo curto de sete meses poderia demorar dois anos. São 19 mil empregos (diretos e indiretos com os convênios). São Paulo cresceu o dobro do Brasil (no período). A (própria) Sabesp vale mais (neste momento) do que em dezembro. Isso não é política, é gestão, trabalho”, sustentou Doria.

Paulo Serra considerou a data como “dia histórico”. “Estamos saindo de uma dívida construída desde a década de 1990 que chega a quase R$ 5 bilhões (incluindo débitos e discussão na Justiça e precatórios já emitidos). Passaremos (agora com a assinatura) a passivo de algo em torno de R$ 1,1 bilhão”, destacou o prefeito andreense.

Morando frisou, por sua vez, que o tamanho do investimento anunciado pela Sabesp “é algo que nenhuma cidade seria capaz de entrar com aporte”, salientando recursos de pouco mais de R$ 300 milhões apenas no programa Pró-Billings. “Cada R$ 1 investido em saneamento você economiza R$ 4 em saúde pública”, disse o tucano de São Bernardo, que alfinetou o ex-prefeito Luiz Marinho (PT) ao dizer, sem citá-lo nominalmente, que o antecessor “ficou oito anos brigando com a Sabesp”. No começo do evento, ele ironizou o fato de o pacote incluir 13 cidades no total. “(Podemos considerar) 12 mais São Bernardo.” A tese foi repetida, na sequência, por Doria. “Treze dá azar”, citou, em referência ao PT.

Em coletiva de imprensa, logo após o término da cerimônia, o pesidente da Sabesp, Benedito Braga, admitiu que há conversas com a prefeita de Mauá, Alaíde Damo (MDB), no sentido firmar acordo de concessão da Sama (Saneamento Básico do Município de Mauá), que possui passivo de cerca de R$ 2 bilhões com a empresa paulista.