Filha de Elvis Presley assina contrato de 15 milhões de reais por livro chocante sobre o pai e seu ex, Michael Jackson

31/07/2019 | 14:10



Lisa Marie Presley está no foco dos holofotes após revelar detalhes chocantes sobre seu ex, Michael Jackson, e uma nova perspectiva sobre seu pai, Elvis Presley. De acordo com o portal Page Six, uma fonte disse que o livro de é uma bomba tão grande que ela vendeu os direitos de publicação para a editora Gallery Books por cerca de quatro milhões de dólares, aproximadamente 15 milhões de reais.

Pelo que parece, o livro promete revelações chocantes sobre Michael Jackson e uma compreensão completamente nova de Elvis, acrescentou a fonte. A cantora, agora com 51 anos de idade, foi casada com o Michael de 1994 a 1996. Vale lembrar que, em 2010, ela fez um relato enigmático de como o casamento terminou em uma entrevista para a Oprah Winfrey:

- Havia um ponto muito profundo no casamento quando ele teve que tomar uma decisão. Foram as drogas e, tipo, esses vampiros, ou eu? E ele me afastou, afirmou, dizendo que vampiros são pessoas bajuladoras.

Além do cantor, Lisa Marie também foi casada com Danny Keough, Nicolas Cage e Michael Lockwood.