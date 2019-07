Riddle Diário: o jogo de enigmas dedicado aos fãs de Harry Potter

Bianca Bellucci



31/07/2019 | 13:18

O Riddle Diário é um jogo de enigmas dedicado aos fãs de Harry Potter. Criado pelos brasileiros Bárbara Kultchek e Arthur Weasley (sim, é um pseudônimo), tem o objetivo de testar os conhecimentos de quem acompanhou os livros e os filmes da saga fantástica de J. K. Rowling.

Para jogar é simples, basta acessar o site, escolher o nível de dificuldade e responder às questões. Na prática, o jogador deve clicar no botão “Responda” e escrever o que acredita ser a resposta correta. Caso acerte, o Riddle Diário te encaminhará para a próxima fase. Se você errar, uma página de erro aparecerá. Lembre-se: as imagens e os textos presentes em cada etapa estão lá para te ajudar a descobrir a resposta.

O jogo é separado por anos escolares de acordo com o que é seguido pela escola de magia e bruxaria de Hogwarts. Cada fase conta com 30 desafios que ficam mais difíceis conforme se avança no game. As perguntas são bem específicas e será complicado acertar tudo de primeira. Aliás, como afirmam os criadores, até o próprio Harry penou para encontrar as respostas certas para seus enigmas. Então, inspire-se, respire e encare o desafio!

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Fã de jogos? Relembre os 50 títulos para videogame mais vendidos de todos os tempos: