Irmão de humorista Fausto Fanti, que morreu há cinco anos, alerta sobre depressão

31/07/2019 | 12:20



O roteirista Franco Fanti usou as redes sociais nesta terça-feira, 30, para fazer um desabafo sobre saúde mental. O irmão dele, o humorista Fausto Fanti, da dupla Hermes e Renato, cometeu suicídio há cinco anos. No Instagram, Franco publicou uma foto na qual aparece com Fausto e a sobrinha Nina, todos sorrindo. A morte do humorista aconteceu 13 dias depois.

"Essa postagem, como faço todos os anos, é para conscientizar o maior número de pessoas que conseguir sobre a importância de cuidar da sua cabeça. É minha forma de fazer com que o suicídio do meu irmão e de tantas outras pessoas não tenha sido em vão. Depressão mal cuidada leva frequentemente ao suicídio. Ponto", afirmou.

Franco ressalta que a depressão é uma doença invisível e que não pode ser negligenciada. "Não ache que é frescura. Sentiu que sua cabeça não tá legal? Procure um psicólogo e um psiquiatra. Por favor, não fale 'vai passar' porque, para quem tem um desequilíbrio químico no cérebro, não vai. Entenda que pode atingir qualquer um", alerta o roteirista do programa Lady Night.

Ele conta que foi diagnosticado com um tipo específico de depressão, bipolar do tipo B, e diz que está tomando estabilizador de humor. Franco Fanti enfatiza que, agora, está se sentindo melhor.

"Exponho minha intimidade, de forma que não costumo fazer aqui, na esperança que esse relato sirva de ajuda, alerta e inspiração para quem acha que não está com a saúde mental em dia. Busque ajuda. Não tenha preconceito. Eu achava que minha oscilação de humor e forma de pensar era normal de ser do signo de câncer e quando fui ver era depressão. Isso é uma piada, mas é real também", concluiu.