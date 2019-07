Uma obra aguardada

Do Diário do Grande ABC



31/07/2019



A publicação do decreto que autoriza o Daee (Departamento de Águas e Energia Elétrica) a desapropriar a área onde será construído o Piscinão Jaboticabal, nas divisas de São Bernardo, São Caetano e Capital, traz alento aos moradores do Grande ABC. Especialmente porque a obra antienchente pode ajudar a prevenir tragédias como as que marcaram o Brasil no início de março, quando um temporal devastou a região, deixou dez mortos e R$ 1 bilhão em prejuízos materiais. Resta agora que o cronograma, que prevê a entrega do reservatório em janeiro de 2021, seja respeitado pelo governo do Estado.

Há, claro, razões bastante fortes para que a população da região, que acaba de se frustrar com a mudança no projeto de trazer o Metrô via Linha 18-Bronze, seja cautelosa com qualquer data estipulada pelo Palácio dos Bandeirantes, sede do Poder Executivo paulista. Para minimizar qualquer possibilidade de atraso na implantação do piscinão, é necessário marcação cerrada dos sete prefeitos, via Consórcio Intermunicipal, e também da bancada de deputados com domicílio eleitoral no Grande ABC.

Sabe-se que os custos de implantação do equipamento, capaz de represar 910 milhões de litros de água, torna o projeto sujeito a sobressaltos, ainda mais em época de crise econômica como a que o País vive há quase quatro anos. É por isso que o governador João Doria (PSDB) precisa se dedicar com certo afinco para garantir, no mais breve espaço de tempo possível, as linhas de financiamento dos R$ 400 milhões estimados para tirar o empreendimento do papel.

Faz pelo menos uma década que o Piscinão Jaboticabal é apresentado à população da região e também da Capital como solução para as enchentes que, a cada chuva mais forte, trazem consigo destruição e mortes. A publicação do decreto permite ao cidadão voltar a ter esperança de solução para o problema que se arrasta há décadas, desde que as áreas de várzea do Córrego dos Meninos e do Ribeirão dos Couros passaram a ser ocupadas. O Diário estará de olho.