Ex-participante do The Bachelor dá à luz dentro de seu closet

31/07/2019 | 11:11



Jade Roper Tolbert, ex-participante do reality show The Bachelor, chamou a atenção dos internautas no Instagram ao compartilhar uma história inusitada sobre sua vida. Na noite da última segunda-feira, dia 29, ela deu à luz seu segundo filho por acidente dentro do seu closet, em casa. No clique, divulgado em seu perfil na rede social, ela aparece segurando o bebê no colo, cercada por bombeiros. e em meio à roupas, bolsas e sapatos.

Eu acidentalmente dei à luz em casa ontem à noite, no nosso closet. Eu ainda estou processando o choque disso tudo, já que isso não estava no que eu havia planejado, mas eu estou tão agradecida por cada pessoa que ajudou a trazer nosso filho ao mundo com segurança. Compartilharei toda a história do parto em breve, mas resumindo, minha bolsa estourou e, 75 minutos depois, dei à luz nosso menino saudável, enquanto eu arrumava uma mala.

Jade é casada com Tanner Tolbert, o solteiro que mais deu o que falar na segunda temporada do reality show. O casamento deles foi documentado em um episódio especial do programa. Em 2017, eles anunciaram que estavam à espera da primeira filha. Em agosto do mesmo ano, ela deu à luz Emerson Avery. Em janeiro de 2019, revelou aos seguidores que estava à espera de mais um filho, dessa vez, um menino. No relato do parto, ela ainda agradeceu o apoio do marido e de todos que estavam presentes no momento do nascimento da criança.

Foi um dos momentos mais assustadores da minha vida porque me senti fora de controle, mas Tanner, a mãe de Tanner, minha mãe, os médicos e bombeiros me ajudaram quando eu senti que o mundo estava desmoronando em mim e meu bebê. Eu ia compartilhar as fotos felizes e engraçadas do Instagram primeiro, mas isso parecia o certo para mim. Tão incrivelmente grato pelo sistema de apoio que tive e por esse menino lindo que eu posso segurar em meus braços, finalizou ela.