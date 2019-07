Ticiane Pinheiro se declara para as filhas com texto emocionante: Vocês me fazem ser melhor

31/07/2019 | 11:11



Ticiane Pinheiro deu à luz Manuella, sua segunda filha e a primeira que tem com o atual marido, César Tralli, há 20 dias. Mas desde que descobriu que estava grávida pela segunda vez, já que a apresentadora também é mãe de Rafinha Justus, fruto de seu casamento anterior com Roberto Justus, Tici vem mostrando que tanto ela, quando sua primogênita, estão transbordando de felicidade.

Ao conhecer o rostinho de Manu no dia 12 de julho, a loira compartilhou nas redes sociais alguns momentos com a pequena. Mas na noite da última terça-feira, dia 30, a homenagem que ela fez para as duas filhas com fotos postadas no Instagram foi de emocionar.

Isso porque na legenda dos cliques Ticiane escreveu:

Que eu possa te amparar sempre e andar de mãos dadas pra te apresentar esse mundão que te espera. E que, juntas, sigamos em frente e sempre pelo melhor caminho. Agora tenho mais uma mãozinha para segurar e guiar por toda a vida! Rafinha e Manu, vocês me fazem ser melhor e ver tudo com mais amor #mãedemeninas.

Uma graça, né?