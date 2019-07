Bolsonaro vai a cerimônia de assinatura de contrato de concessão de ferrovia

31/07/2019 | 10:54



O presidente Jair Bolsonaro participa na manhã desta quarta-feira, 31, da cerimônia de assinatura do contrato de concessão dos trechos central e sul da Ferrovia Norte-Sul, em Anápolis, Goiás. A empresa Rumo Logística, maior operadora logística com base ferroviária independente do Brasil, fará a operação.

Ela venceu a disputa do trecho que vai de Porto Nacional (TO) até Estrela D''Oeste (SP) em leilão que foi realizado em 28 de março pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). A empresa ofereceu R$ 2,7 bilhões pela concessão.

Ao chegar ao Porto Seco da ferrovia, Bolsonaro visitou a cabine de um dos comboios dos trens que operam na região e posou para fotos com ministros e trabalhadores do local. Acompanham o presidente os ministros da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, da Agricultura, Tereza Cristina, do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, e da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, além do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM). Deputados da região também estão presentes.