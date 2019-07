Em noite em que Maria Paula é eliminada do Dancing Brasil, quem rouba a cena é Catia Paganote

31/07/2019 | 09:11



As emoções do Dancing Brasil, nesta semana, mudaram de dia, já que o reality show que costuma rolar às quartas-feiras, desta vez foi transmitido na terça-feira, dia 30, devido à transmissão dos Jogos Pan-Americanos, que, na TV aberta, a Record TV exibe com exclusividade.

Na atração, os participantes tiveram de dançar ao som de músicas que serviram de trilha sonora de grandes clássicos do cinema. Assim, faixas de filmes como De Volta para o Futuro, Nasce uma Estrela, Rei Leão e Pantera Negra, embalaram as estrelas que estão na disputa pelo prêmio de 500 mil reais.

E não foram só os participantes da competição que dançaram, não! A apresentadora Xuxa Meneghel e seu fiel escudeiro Junno Andrade fizeram uma participação na coreografia de abertura do programa, arrasando no bailado.

Quem não foi tão bem assim, no entanto, foi Maria Paula, que, após se apresentar com o professor Tutu acabou sendo eliminada do Dancing Brasil 5. Ao som de uma das músicas que marcou o clássico filme Nasce Uma Estrela, a dupla levou a pior e deixou o programa.

E quem voltou com tudo para a apresentação depois de ter ficado afastada para cuidar da saúde foi Catia Paganote. Junto do professor Fernando, a dupla escolheu a rumba para interpretar a música All By Myself, que marcou o filme O Diário de Bridget Jones. O romance invadiu o palco e a plateia aplaudiu muito após a apresentação. Já os jurados foram unânimes na hora de dar a nota, tendo dado dez para a apresentação!

Quem será que leva o título desta temporada, hein?