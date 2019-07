Com pressa para casar, Maiara está arrasada com término do namoro com Fernando Zor

31/07/2019 | 09:11



Maiara e Fernando Zor confirmaram que não estão mais juntos em meio aos rumores de crise no relacionamento, que veio à público em março desde ano. Desde então, o casal virou assunto nas redes sociais, principalmente pela intensidade da relação. Apaixonados, eles não poupavam troca de declarações de amor e fotos para lá de românticas nas redes sociais, causando um alvoroço entre os fãs. Mas assim como muita gente torcia pelo namoro, outros já especulavam sobre os problemas que o comportamento dos dois trariam à relação. De acordo com o jornal Extra, amigos do ex-casal afirmam que eles não aguentaram a pressão do compromisso.

E pelo jeito são inúmeros os fatores que levaram os cantores sertanejos a botarem um ponto final na relação, que começou pouco depois do Carnaval. O jornal teria conversado com fontes próximas aos dois, revelando que Maiara tinha pressa para casar, mas Fernando havia acabado de sair de um casamento logo e, portanto, não queria oficializar nenhuma união tão cedo. O ciúme excessivo de Maiara também pesou na relação.

- Ela sempre foi assim em outras relações. Intensa e impulsiva. O Fernando se sentiu sufocado, contou uma amiga dos dois à publicação.

O comportamento de Fernando também não ajudava Maiara a superar a desconfiança:

- Ele sempre foi danado e fidelidade não era algo levado tão a sério. Não sei nesse namoro, mas o Fernando já foi mulherengo, disse um amigo.

Os rumores de traição, aliás, sempre estiveram pressentes no relacionamento dos dois. Fernando foi acusado por alguns seguidores no Instagram de ter traído Maiara após um show, no último sábado, dia 27, numa cidade do Paraná. Segundo o jornal, a cidade de Chapecó inteirinha sabia da infidelidade do sertanejo:

Sinceramente? Me dá muita dó desse povo achando que o Fernando é bom moço, postando música apaixonado. O que a menina tá falando de Chapecó não é mentira. Quem vive nessas cidades pequenas sabe o que ele fez e é o que se comenta por aqui. Até em hotel se comenta. Eu falo isso com propriedade. Mas, novamente, é a mulher que é taxada de louca e de possessiva. Mas não vai demorar muito para a máscara dele cair e espero que todo mundo saiba quem ele é e que a Maiara tenha orgulho próprio e não volte pra esse namoro que só foi bom pra ele que há anos não lança uma música que presta, escreveu uma internauta.

E diferente do que as assessorias dos artistas apontam, o término não foi tão amigável assim e Maiara estaria arrasada com toda a situação:

- Não é bem assim. Maiara está arrasada. Foi a terceira briga séria que tiveram. Na primeira ela cancelou o Instagram do casal. Na segunda, apagou o próprio. Desta vez, apagou a história dos dois. O que os amigos não entendem é que o Fernando estava muito feliz com a Maiara, fazendo coisas que ele gostava, como cozinhar, pescar... Ela sofreu um ataque grande dos fãs também, dizendo que era abusiva e grudenta, enumerou outra fonte.