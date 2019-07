Cameron Boyce morreu por 'evento inesperado' relacionado à epilepsia, diz laudo

31/07/2019 | 08:49



Cameron Boyce morreu em decorrência de "evento inesperado" relacionado à epilepsia, de acordo com conclusão da autópsia feita pelo Departamento de Exame Médico-Legista de Los Angeles, nos Estados Unidos. O ator, considerado uma das grandes estrelas da Disney, morreu enquanto dormia, no dia 6 de julho, aos 20 anos.

Na ocasião, os pais dele disseram que Boyce havia tido uma convulsão "resultado de uma condição médica preexistente para a qual estava recebendo tratamento".

De acordo com informações publicadas pelo site TMZ nesta terça-feira, 30, o laudo não aponta a presença de drogas ou álcool no corpo de Boyce, com exceção do medicamento Keppra, utilizado para tratar da epilepsia.

Origem da doença

A epilepsia é uma doença do cérebro relacionada ao funcionamento anormal dos neurônios. As causas da doença são variadas, mas pode ter origem em danos cerebrais, como um tumor, acidente vascular cerebral (AVC), trauma ou qualquer doença que afete a estrutura normal do órgão. Dessa dorma, qualquer pessoa pode desenvolver o quadro, mas aquelas que sofreram alguma lesão são mais propensas. Abuso de álcool e drogas também podem ser um fator para o surgimento da enfermidade.