Em intercâmbio, time japonês faz partidas no Grande ABC

31/07/2019 | 00:15



O Chiba Soccer Club, diretamente de Tóquio, no Japão, realizou nos últimos dias amistosos no Grande ABC, Capital e Litoral. Em tradicional intercâmbio no Brasil, os jovens nipônicos enfrentaram Portuguesa, Santos, São Bernardo, Jardim Irene (Santo André) e São Caetano.

Quem organiza a viagem é o Colégio Harmonia, de São Bernardo, enquanto o ídolo do Ramalhão na década de 1980, Arnaldinho, dá todo o suporte aos japoneses, com quem tem bastante afinidade – isso porque morou 16 anos no Oriente.

A delegação japonesa trouxe 26 garotos de 14 anos, que fazem parte de programa de formação de jogadores. Para os organizadores, o que vale são as trocas de experiências. Já para os treinadores japoneses Ueda Sam, 27, e Tsubasa Sam, 35, o importante é “conhecer o futebol e um pouco da cultura brasileira”.