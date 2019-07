Palmeiras acorda no segundo tempo, goleia o Godoy Cruz e avança na Libertadores

30/07/2019 | 23:35



O Palmeiras goleou o Godoy Cruz por 4 a 0, nesta terça-feira, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, espantou o princípio de crise e garantiu vaga nas quartas de final da Copa Libertadores. O resultado, conquistado graças a um bom desempenho no segundo tempo, encerrou o jejum de cinco jogos sem vitórias do time alviverde e acalmou os seus torcedores.

Na próxima fase, a equipe do técnico Felipão enfrentará o vencedor do confronto entre Grêmio e Libertad. O time gaúcho bateu o adversário no jogo de ida por 2 a 0 e a volta, no Paraguai, acontece nesta quinta-feira. Antes disso, o Palmeiras tentará reagir no Campeonato Brasileiro. Depois de perder a liderança para o Santos no final de semana, o clube alviverde buscará retomar a ponta no clássico contra o Corinthians, neste domingo, na Arena Corinthians.

O time chega embalado graças aos gols de Raphael Veiga, Borja, Gustavo Scarpa e Dudu. Depois de um primeiro tempo ruim, o Palmeiras voltou ligado na etapa final, contou com a ajuda polêmica do VAR (árbitro de vídeo) para abrir o placar em cobrança de pênalti e depois ampliou a vantagem sem muito esforço.

Felipão repetiu o time do jogo de ida, que terminou empatado por 2 a 2, mas mudou o posicionamento dos jogadores ofensivos. Raphael Veiga começou aberto pela esquerda, Willian pela direita, Dudu centralizado e o colombiano Borja como centroavante. O time era muito superior ao adversário, mas tinha dificuldades para concluir a gol.

Com 20 minutos, Dudu trocou de posição com Raphael Veiga. A partida, no entanto, seguia truncada no meio de campo. O Godoy Cruz não passava da intermediária. O Palmeiras ia um pouco mais longe, mas pecava no último passe. A dificuldade em chegar ao gol adversário, aos poucos, passou a deixar o time anfitrião nervoso e sua torcida, impaciente. Os visitantes aproveitaram para assustar em chute de falta de Andrade, que o goleiro Weverton defendeu no meio do gol.

Empurrado pelos torcedores, o Palmeiras começou a etapa final mais ligado e teve a primeira boa chance de abrir o placar logo aos três minutos em cabeceio de Gustavo Gómez, que Mehring defendeu no susto. Na sequência, Borja tentou tomar a frente do zagueiro dentro da área e a bola tocou na mão de Varela. O árbitro mandou o jogo seguir, mas depois foi acionado pelo VAR e assinalou um pênalti duvidoso. Raphael Veiga cobrou no canto direito do goleiro e fez: 1 a 0 para alívio do torcedor alviverde.

O Palmeiras se soltou depois de abrir o marcador. Hyoran e Gustavo Scarpa, que entraram em campo, obrigaram Mehring a fazer boa defesa antes que o segundo gol saísse. Aos 28 minutos, o goleiro do Godoy Cruz se atrapalhou para afastar e Borja aproveitou para ampliar.

Gustavo Scarpa entrou muito bem na partida e acertou a trave em chute de fora da área. Pouco depois aproveitou cruzamento de Dudu e mandou para as redes. O Godoy Cruz ainda terminou o jogo com um a menos após expulsão de Manzur por entrada em Dudu. O atacante respondeu com gol ao invadir a área e mandar uma bomba para as redes.

LDU AVANÇA - Em outro jogo desta terça-feira, a LDU se classificou ao empatar contra o Olimpia por 1 a 1, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. Na ida, em Quito, na semana passada, os equatorianos haviam vencido por 3 a 1. Os gols saíram no primeiro tempo: Jhojan Julio para os visitantes, aos 20 minutos, e William Mendieta para os donos da casa, aos 35.

Nas quartas de final, a LDU terá pela frente o vencedor do duelo entre Boca Juniors e Athletico-PR. Na ida, em Curitiba, os argentinos venceram por 1 a 0. A volta, nesta quarta-feira, será no estádio La Bombonera, em Buenos Aires.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 2 X 0 GODOY CRUZ

PALMEIRAS - Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Raphael Veiga (Gustavo Scarpa); Dudu, Willian (Hyoran) e Borja (Deyverson). Técnico: Luiz Felipe Scolari.

GODOY CRUZ - Mehring; Arena (Prieto), Varela, Cardona e Breitenbruch; Andrada, Gutiérrez e Bullaude; Merentiel, Santiago García e Brunetta (Manzur). Técnico: Lucas Bernardi.

GOLS - Raphael Veiga (pênalti), aos 12, Borja, aos 28, Gustavo Scarpa, aos 38, e Dudu, aos 48 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Bruno Henrique e Raphael Veiga (Palmeiras); Cardona e Varela (Godoy Cruz).

CARTÃO VERMELHO - Manzur (Godoy Cruz).

ÁRBITRO - Esteban Ostojich (Fifa/Uruguai).

RENDA - R$ 2.515.490,05.

PÚBLICO - 35.666 torcedores.

LOCAL - Estádio Allianz Parque, em São Paulo (SP).