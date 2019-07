Vinicius diz que se tornou mais versátil e promete 'garra' em jogo do Atlético-MG

30/07/2019 | 20:11



Autor do gol que garantiu a vantagem de 1 a 0 sobre o Botafogo no confronto de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, na semana passada, no Rio, o meia Vinicius garante que o Atlético-MG vai entrar em campo nesta quarta-feira, às 21h30, no duelo de volta do mata-mata, no estádio Independência, em Belo Horizonte, com uma de suas principais características: a garra.

"Aqui no Atlético todo mundo sabe que é garra, é raça. É o que eu estou procurando colocar dentro de campo para estar sempre ajudando", disse o jogador, em entrevista coletiva na tarde desta terça-feira, na Cidade do Galo.

Com passagens por Paraná, Coritiba, Náutico, Fluminense, Atlético-PR e Bahia, entre outros clubes, Vinicius, aos 28 anos, afirmou que a experiência lhe deu versatilidade. "No futebol, a gente tem que estar sempre atualizado. Sou um camisa 10 mais cadenciado. Mas hoje o futebol exige muito mais dinâmica, muito mais marcação. É isso o que eu venho mostrando para o nosso torcedor", reforçou.

O técnico Rodrigo Santana orientou nesta terça-feira à tarde o último treino antes do jogo decisivo com o Botafogo. Jair, Elias e Luan não participaram das atividades de campo, mas ficaram na academia realizando exercícios físicos. O certo é que o goleiro Victor, em recuperação de tendinite no joelho esquerdo, e o meia Cazares, com conjuntivite, devem desfalcar a equipe mais uma vez.

A torcida atleticana faz sua parte e vai lotar o Independência. O clube mineiro confirmou que mais de 22 mil atleticanos já garantiram presença no jogo desta quarta-feira, na qual a equipe da casa garantirá vaga nas quartas de final se ao menos conquistar um empate.

Uma provável escalação do Atlético-MG para o jogo diante dos botafoguenses é a seguinte: Cleiton; Patric, Réver, Igor Rabello e Fábio Santos; Jair, Chará, Elias, Vinicius e Otero; Ricardo Oliveira.